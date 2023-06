Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 26. Juni 2023

Die Seele baumeln lassen

Heute gilt: Vorsicht vor Unterkühlungen! Beim Baden die nasse Badekleidung auswechseln. Es besteht eine verstärkte Neigung zu Entzündungen der Harnleiter und Nieren. Der Mond in der Waage gefährdet besonders die Zeichen mit Krebs-, Waage, Steinbock- und Widder-Energie. Achten Sie darauf, dass Sie reichlich trinken (mindestens drei Liter am Tag), um Blase und Nieren gründlich durchzuspülen. Der Tag eignet sich auch, um Ihre Seele ins Gleichgewicht zu bringen. Lassen Sie den Tag in Ruhe ausklingen, halten Sie Stress von sich fern, lesen Sie mal wieder in Ruhe ein Buch, hören Sie Ihre Lieblingsmusik. Das ist eine Wohltat.

Tipp des Tages:

Am Abend gibt es nur Salat oder Gemüse.

