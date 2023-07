Das Gesundheits-Horoskop für Montag, 31. Juli 2023

Uranus macht gute Laune

Der Mond trifft sich mit Uranus im Trigon. Dieser Aspekt macht gute Laune. Man startet voller Zuversicht in die Woche. Kleine Zipperlein werden einfach weggelächelt. Mit dem Mond im Steinbock können sich aber Beschwerden wie Arthrose oder andere Gelenkprobleme verstärken. Das macht sich zudem am häufigsten bei denjenigen bemerkbar, die viel Steinbock-, Waage-, Krebs- und Widder-Energie im Geburtshoroskop aufweisen. Ihre Gelenke entlasten Sie am besten mit Abnehmen und Wassergymnastik. Auch die Haut ist dem Steinbock-Zeichen zugeordnet und alles, was man ihr Gutes tut, wirkt doppelt.

Tipp des Tages:

Lachen tut Ihrer Seele so gut.

