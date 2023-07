Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 6. August 2023

Weg mit dem ganzen Stress

Bei Migräne ist oft Stress der Auslöser, deshalb leiden diejenigen mit viel Steinbock- und Jungfrau-Energie besonders häufig an Migräneattacken, da diese keine Arbeit liegen lassen und nicht so leicht abschalten können. Stress sollte nicht unterschätzt werden, viele merken gar nicht mehr, dass Sie in ständigen Stresssituationen stecken. Für viele schon ein Normalzustand, aber denken Sie daran: Der Körper vergisst nichts. Eine typische Folge können auch plötzlich auftretende Ohrgeräusche sein, wie z. B. Rauschen, Pfeifen, Klingeln oder Klopfen. Lavendelöl und Melisse beruhigen und entspannen.

Tipp des Tages:

Schläfen mit Pfefferminzöl einreiben.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche