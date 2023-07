Das Gesundheits-Horoskop für Dienstag, 1. August 2023

Zu langes Sitzen vermeiden

Der Vollmond im Wassermann kann die Muskeln und Gelenke in Mitleidenschaft ziehen, wenn diese zum Beispiel beim Sport überbeansprucht werden. Gehen Sie lieber lange an der frischen Luft spazieren oder setzen Sie sich aufs Fahrrad. Saunen, zu langes Sitzen oder Stehen sollten in nächster Zeit vor allem die Zeichen mit Löwe-, Stier-, Skorpion- und Wassermann-Energie meiden. Es kann zu Venenentzündungen kommen. Tipp bei Venenentzündung: Venenschwellung kann durch ein kühles Fußbad gelindert werden. Wird es dennoch nicht besser, dann zum Arzt gehen.

Tipp des Tages:

Gehen Sie eine halbe Stunde spazieren.

