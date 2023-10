Trübe Gedanken mit Pluto

Mars und Pluto treffen sich heute im Quadrat. Dieser Aspekt ist in erster Linie für die Psyche eine Belastung. Man nimmt sich vieles mehr zu Herzen, ist ängstlicher und steigert sich regelrecht in was hinein und das kann wiederum zu Panikattacken führen. Gönnen Sie sich unbedingt schöne Momente. Auch der Kreislauf könnte mit dem Löwe-Mond Probleme machen. Lassen Sie doch mal Ihren Blutdruck checken. Generell sollte mal wieder ein Check-up beim Arzt angedacht werden. Gefährdet sind vor allem die Zeichen mit Löwe-, Wassermann-, Stier- und Skorpion-Energie.

Tipp des Tages:

Lenken Sie sich mit Ihrer Lieblingsmusik ab.

