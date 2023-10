Ihr Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 9. bis 15. Oktober 2023

Wenn der Mond im Löwen steht, dann sollte man den Blutdruck, aber auch den Cholesterinspiegel messen lassen. Ein zu hoher Cholesterinspiegel kann gesundheitliche Probleme mit sich bringen. Am häufigsten sind Herzinfarkt und auch Schlaganfall, denn die Gefäße verengen sich bei einem zu hohen Cholesterinspiegel. Ein hoher Stress­pegel, der über einen längeren Zeitraum anhält, kann den Cholesterinspiegel deutlich erhöhen. Das konnte in verschiedenen Studien belegt werden.

Während man vor einiger Zeit noch verzweifelt versuchte, so fettarm wie möglich zu essen, um seinen Cholesterinspiegel zu senken, weiß man heute, dass gesunde, also hochwertige und in gemäßigten Mengen verzehrte Fette den Choles­terinspiegel nicht über Gebühr erhöhen. Ja, nicht einmal die typischen cholesterinreichen Lebensmittel wie beispielsweise Eier, fettes Fleisch, fettreiche Wurstwaren und Käse, fetter Fisch etc. treiben den Cholesterinspiegel sonderlich in die Höhe. Als potentiell gefährlich anzusehen sind hingegen die Kohlenhydrate – und zwar deshalb, weil heutzutage unglaublich viele kohlenhydratreiche Lebensmittel verzehrt werden. Auch ein chronischer Vitaminmangel kann der Auslöser eines erhöhten Choles­terinspiegels sein. Eine ganz besondere Bedeutung wird in diesem Zusammenhang dem Vitamin C zugesprochen.

Sie wollen erfahren, wie Sie sich im Jahr 2024 am besten um Ihre Gesundheit kümmern? Dann lesen Sie jetzt Ihr Jahreshoroskop 2024 für das Jahr der Sonne.