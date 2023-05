Das Gesundheits-Horoskop für Samstag, 03. Juli 2021

Trübe Gedanken mit Pluto

Der Mond verbindet sich mit Pluto im Quadrat. Bereits vorhandene Entzündungen könnten sich verschlechtern oder neue entstehen. Vor allem die Blase und die Nieren sind mit Pluto gefährdet. Außerdem machen trübe Gedanken zu schaffen. Alles sieht man nur noch grau in grau. Am bes­ten hilft da Ablenkung. Rufen Sie einen guten Freund an, hören Sie Musik, lesen Sie ein Buch. Der Mond im Widder schwächt die Zeichen mit Krebs-, Widder-, Waage- und Steinbock-Energie. Kopfschmerzen und Migräne treten heute wieder häufiger auf. Meiden Sie deshalb Stresssituationen und tanken Sie viel Frischluft.

Tipp des Tages:

Lesen entspannt und lenkt ab.

