Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 02. Juli 2021

Der Kopf dröhnt und brummt

An Widder-Tagen müssen vor allem die Zeichen mit Widder-, Steinbock-, Waage- und Krebs-Energie mit Kopfschmerzen oder sogar mit Migräne rechnen. Heilkräuter wie Augentrost oder Kamille, die an Widder-Tagen gesammelt oder verabreicht werden, entfalten ihre Wirkung besonders gut. An Widder-Tagen sind die Zahnarztpraxen meist überfüllt, da an diesen Tagen Sünden in der Zahnpflege gnadenlos gebüßt werden. Auch Kopfverletzungen kommen häufiger vor. Tipp bei Zahnfleischentzündung: Nelkenöl auf die betroffene Stelle auftupfen.

Tipp des Tages:

Nutzen Sie die Kraft der Heilkräuter.

