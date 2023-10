Das Gesundheits-Horoskop für Samstag, 14. Oktober 2023

Kraftlos in den Tag starten

Kraftlosigkeit und Antriebsschwäche machen mit dem Neumond den Zeichen mit Waage-, Krebs-, Widder und Steinbock-Energie zu schaffen. Der Mond ist schuld an dieser körperlichen und geistigen Trägheit. Beugen Sie vor und nehmen Sie anregende Bäder (z. B. Rosmarin), die bringen Sie wieder in Schwung. Die Durchblutung der Haut und den Muskelaufbau fördern Sie jetzt mit kräftigenden Massagen. Achten Sie bei Waage-Mond auf eine gute Wärmung der Nieren- und Blasengegend. Planen Sie an Waage-Tagen eine Trinkkur. Trinken Sie mindestens drei bis vier Liter am Tag.

Tipp des Tages:

Muntermacher: ein Rosmarinbad.

