Das Gesundheits-Horoskop für Samstag, 4. November 2023

Ran an die Hantel und Gewichte

Das Wochenende beginnt mit einem Löwe-Mond. Astrologisch ist diese Mondenergie Herz und Kreislauf zugeordnet. So können Sie Herz und Kreislauf stärken: Das Herz-Kreislauf-System profitiert nicht nur von Ausdauersport, sondern wird auch durch Krafttraining gestärkt. Studien haben ergeben, dass durch den Muskelaufbau der Sauerstofftransport im Körper sowie die Elastizität der Gefäße verbessert werden. Zudem wächst auch der Herzmuskel und kann mehr Leistung bringen. Also ran an Hanteln und Gewichte! Sie werden staunen, wie schnell Sie sich fitter fühlen.

Tipp des Tages:

Im Fitnessstudio einen Schnupperkurs buchen.

