Das Gesundheits-Horoskop für Samstag, 8. Juni 2024

Stress schadet dem Magen

Die Energie, die bei Krebs-Mond herrscht, betrifft vor allem die Körperbereiche Brust, Galle und Magen. Alles, was Sie an Krebs-Tagen für diese Organe Gutes tun, wirkt wohltuend, heilend und vorbeugend. Essen Sie an diesen Tagen nur leichte Kost, denn der Magen nimmt Ihnen alles andere übel. Aufstoßen, Sodbrennen und Magenschmerzen treten wieder häufiger auf. Die Zeichen mit Krebs-, Waage-, Widder- und Steinbock-Energie sind besonders gefährdet. Schlucken Sie Ärger nicht hinunter, denn auch dieser schlägt auf den Magen. Trinken Sie zwischendurch einen beruhigenden Melissentee.

Tipp des Tages:

Stellen Sie einen Ernährungsplan auf.

