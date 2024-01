Diese 3 Sternzeichen haben 2024 im Jahr des Holz-Drachen ein rundum glückliches Jahr!

Lieber Drache, 2024 wird ein wunderbares Jahr für Sie. Kein Wunder, steht es doch unter dem Einfluss Ihres eigenen Tierkreiszeichens. Von Mitte Januar bis Anfang März könnten sich Ihnen zwar zunächst ein paar Hindernisse in den Weg stellen, doch das ist nichts, was Sie mit Ihrer gewohnten Durchsetzungskraft und harten Arbeit nicht schnell ändern können. Lassen Sie sich nur nicht aus der Ruhe bringen und glauben Sie an Ihre Fähigkeiten. Ab Mitte März läuft es dann grandios für Sie und vor allem in der Karriere winkt der Erfolg. Sie setzen Ihre Interessen durch, machen sich einen Namen und spätestens im September erwartet Sie dann auch der lang ersehnte, finanzielle Gewinn.

Vergebene Drachen freuen sich vor allem im Sommer über pures Liebesglück und schmieden vermutlich spätestens im Herbst weitere Zukunftspläne. Single-Drachen, die sich jemanden an ihrer Seite wünschen, haben am Ende des Jahres die besten Chancen dafür. Sie sind bereit, Ihr Herz an jemanden zu verschenken und begegnen schon bald der richtigen Person dafür.

Das chinesische Horoskop 2024 für das Sternzeichen Drache