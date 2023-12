Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 17. Dezember 2023

Beine hoch – das tut den Venen gut

Beine und Füße sollten an Wassermann-Tagen nicht zu sehr belastet werden, da die Gefahr erhöht ist, an einer Venenentzündung zu erkranken. Besonders gefährdet sind die Zeichen mit Wassermann-, Löwe-, Stier- und Skorpion-Energie. Die Kräuter Mistel, Zinnkraut, Baldrian, Rosmarin und Salbei, die an Wassermann-Tagen gesammelt oder verabreicht werden, entfalten ihre Wirkung besonders gut. Diese Mond-Energie sorgt auch für sorglose und entspannende Stunden. Heitere, fröhliche und unbeschwerte Stunden lassen Probleme und Sorgen mal für eine Zeit lang vergessen.

Tipp des Tages:

Sich mit Freunden treffen ist Seelenbalsam.

Erfahren Sie mehr über das Jahr im Jahreshoroskop 2024.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche