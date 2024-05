Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 26. Mai 2024

Die Haut mild reinigen

Die Heilkräuter Aloe vera, Ringelblume, Lavendel, Kamille und Arnika entfalten intensiv ihre Wirkstoffe. Diese Kräuter können eingesetzt werden zur Hautpflege oder sogar bei Hautkrankheiten. An Steinbock-Tagen macht die Haut wieder mehr Probleme. Gefährdet sind die Zeichen mit Steinbock-, Krebs-, Widder- und Waage-Energie. Tipp bei Ekzem: Zur Hautreinigung eignet sich am besten eine milde pH-neutrale Waschlotion. Zink- und Ringelblumensalbe eignet sich zur täglichen Haut­pflege am besten. Ein Vollbad mit Salz aus dem Toten Meer lindert Beschwerden.

Tipp des Tages:

Totes-Meer Salz beruhigt die Haut.

