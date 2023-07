Das Gesundheits-Horoskop für Sonntag, 30. Juli 2023

Rückenschmerzen vorbeugen

Viele Bandscheibenoperationen wären überflüssig, wenn man rechtzeitig vorbeugen würde. Beginnen Sie am besten sofort damit. Der Schütze-Mond unterstützt alles, was Sie für den Rücken tun. Falsche oder mangelnde Bewegung, zu schweres Tragen sowie seelische Belastung schaden an Schütze-Tagen eher dem Rücken. Risikofaktoren für Rückenprobleme sind: Magnesiummangel, Ehrgeiz (Leistungsdruck führt zu Blockaden in Schulter und Rücken) sowie Rauchen (verengt Blutgefäße). Gefährdet sind die Zeichen mit Fische-, Schütze-, Zwillinge- und Jungfrau-Energie. Walken oder joggen Sie eine Runde.

Tipp des Tages:

10 Kniebeugen machen.

Erfahren Sie mehr über das neue Jahr im Jahreshoroskop 2023

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche