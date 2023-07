Ihr Gesundheits-Horoskop für die Woche vom 24. bis 30. Juli 2023

Diese Woche ist der Mond zunehmend. Alles, was man ihm zuführt, z. B. Vitamine, Mineralstoffe, aber auch Hautpflegeprodukte werden vom Körper gut auf­genommen und verwertet.

Es lohnt sich also, wenn Sie in dieser Woche den Fokus vor allem auf Ihre Ernährung legen und für einen ausgewogenen Speiseplan sorgen. Ihr Körper wird es Ihnen mit Sicherheit danken. Außerdem empfiehlt der Schütze-Mond Wellness- beziehungsweise Kosmetikbehandlungen, da deren Wirkung in den kommenden Tagen noch zusätzlich unterstützt und gefördert wird. Gab es schon jemals einen besseren Grund, sich eine Massage zu buchen? Vielleicht möchten Sie aber auch lieber mit einer neuen Hautpflegeroutine starten. So oder so: Ihre Vorhaben, Ihrem Körper etwas Gutes zu tun, haben nun gute Erfolgsaussichten.

Hinweis: Bitte verstehen Sie unsere Gesundheitstipps und Ratschläge als vorbeugende und unterstützende Maßnahmen. Konsultieren Sie bei Krankheiten und Beschwerden dennoch immer Ihre*n Arzt, Ärztin oder Apotheker*in.