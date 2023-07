Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 4. August 2023

Wandern tut den Füßen gut

Bei Fische-Mond ist die Wirkung von Genussmitteln wie Alkohol, Kaffee und Nikotin erhöht, das wird noch verstärkt durch Neptun in Konjunktion. Fußreflexzonenmassagen und Fußbäder mit Kräuterzusatz sind an Fische-Tagen eine wahre Wohltat. Bei Fische-Mond sollte eine Wanderung unternommen werden, wenn es Ihre Zeit erlaubt, vielleicht haben Sie ja Urlaub. Auch in der Heimat gibt es schöne Fleckchen. Lassen Sie Ihre Blicke in der Natur umherschweifen, sammeln Sie Eindrücke. Das sind Streicheleinheiten für Ihre Seele, die besonders die Zeichen mit Fische-, Jungfrau-, Schütze- und Zwillinge-Energie gebrauchen können.

Tipp des Tages:

Der Duft von Rosenöl ist eine Wohltat.

Erfahren Sie mehr über das Jahr im Jahreshoroskop 2023.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche