Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 03. September 2021

Dill beruhigt den gestressten Magen

Der Mond steht auch heute noch im Wasserzeichen Krebs. Mond und Pluto treffen sich in Opposition. Da grübelt man zu viel, sieht alles Grau in Grau und ist schnell gestresst. Heute kann sich dieser Stress im wahrsten Sinne des Wortes auf den Magen schlagen: Die ätherischen Öle im Dill beruhigen und entkrampfen den Magen. Wirkungsvoll ist Dillsamen in Form von Tee: Dazu ein bis zwei Teelöffel zerstoßenen Dillsamen mit 100 ml kochendem Wasser aufgießen und bedeckt zehn Minuten ziehen lassen. Danach abseihen und trinken. Am besten zweimal täglich verabreichen.

Tipp des Tages:

Die Kraft der Heilkräuter nutzen.

