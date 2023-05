Das Gesundheits-Horoskop für Samstag, 04. September 2021

Man ist schnell überfordert

Mond und Saturn stehen in Opposition zueinander. Man fühlt sich gestresst und schnell überfordert. Lassen Sie deshalb den Tag langsam angehen. Hier ein Löwe-Mond-Tipp: Trockenfrüchte enthalten bis zu zehnmal so viele Vitamine und Mineralstoffe wie frische Früchte. Feigen zum Beispiel versorgen uns mit reichlich Kalzium, 100 g davon decken schon ein Viertel des täglichen Bedarfs. Das stärkt Knochen, Zähne und Muskulatur und – das ist an einem Löwe-Mond-Tag besonders wichtig – wirkt dazu auch noch regulierend auf den Blutdruck. Und noch ein Plus: Mit ihrem Zusatz an Ballaststoffen fördern Feigen unsere Verdauung!

Tipp des Tages:

Am Abend ein Wohlfühlbad nehmen.

Artikelbild und Social Media: Redaktion Astrowoche