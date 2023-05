Das Gesundheits-Horoskop für Freitag, 20. August 2021

So werden müde Beine wieder fit

Der Mond steht im Wassermann. Bei müden Beinen und Wadenkrämpfen hilft diese Maßnahme: Den mittigen Punkt am unteren Muskelansatz der Wade mit sanftem Druck und kreisender Bewegung massieren. Das rechte Bein im Uhrzeigersinn, das linke entgegengesetzt, jeweils drei Minuten. Diese Übung tut vor allem den Zeichen mit Stier-, Löwe-, Wassermann- und Skorpion-Energie gut. Ob am See oder in der Wanne zu Hause: Wasser treten tut gut und kurbelt die Durchblutung an. Bis zu den Knien ins Wasser gehen, Füße und Unterschenkel bei jedem Schritt ganz aus dem Wasser heben.

Tipp des Tages:

Den Tag mit Wechselduschen beginnen.

