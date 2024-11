Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 12. November 2024

Raus aus der Stressfalle

Die Widder-Kraft macht ungeduldig und rastlos. Kein Wunder also, wenn es an diesen Tagen vermehrt zu Kopfschmerzen und Migräne kommt. Vor allem wer über viel Widder-, Krebs-, Waage- und Steinbock-Energie verfügt, der sollte einen Weg aus der Stressfalle suchen. Die Kräuter Spitzwegerich, Augentrost und Holunder entfalten ihre Kraft am besten bei Widder-Mond. Gegen Kopfschmerzen ist eine Akupunktur-Massage eine wahre Wohltat. Zahnbeschwerden treten ebenfalls wieder häufiger auf. Achten Sie auf eine sorgfältige, vor allem regelmäßige Zahnpflege mit Bürste und Zahnseide.

Tipp des Tages:

Pfefferminzöl lindert Kopfschmerzen.