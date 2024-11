Das Gesundheitshoroskop für Montag, 11. November 2024

Geschwächte Energie

An Fische-Tagen neigt man häufig zu Schwächegefühl und Müdigkeit. Das kommt davon, dass der Stoffwechsel langsam arbeitet und der Wasserhaushalt des Körpers Schwankungen unterliegt. Die Zeichen mit Fische-, Jungfrau-, Zwillinge- und Schütze-Energie haben besonders mit Müdigkeit und Antriebslosigkeit zu kämpfen. Füße brauchen an Fische-Tagen eine Sonderbehandlung. Gönnen Sie sich eine Fußreflexzonenmassage oder eine ausgiebige Fußpflege. Man sollte auch auf gutes Schuhwerk achten. Zwänge Sie Ihre Füße nicht in zu enge und unbequeme Schuhe.

Tipp des Tages:

Viel Wasser trinken macht munter.