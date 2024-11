Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 13. November 2024

Innere Unruhe und nervös

Der Mond steht im Widder. Dieser Tag ist mit Nervosität und Hektik verbunden. Es fällt schwer einzuschlafen. Man wälzt die ganze Nacht Probleme und kann einfach nicht abschalten. Gehen Sie deshalb einfach erst später ins Bett. Gönnen Sie sich ein beruhigendes Melissenbad, hören Sie angenehme Musik, lesen Sie ein spannendes Buch und, wenn die Zeit am Tag vorhanden ist, gehen Sie eine Stunde spazieren. Wenn in Ihrem Geburtshoroskop viel Widder-, Waage-, Steinbock- und Krebs-Energie vorhanden ist, dann sind Sie an diesem Tag von innerer Unruhe erfüllt.

Tipp des Tages:

Baldriantee hilft beim Einschlafen.