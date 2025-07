Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 15. Juli 2025

Wasser – ein Allheilmittel

Mond und Mars verbinden sich in Opposition. Da ist man oft übertrieben aktiv und das kann dann zu Problemen mit der Gesundheit führen. Entweder man zieht sich leichter eine Verletzung zu oder aber man ist innerlich so angetrieben, dass Verspannungen möglich sind und die Gelenke anfangen zu schmerzen. Bei Fische-Mond kann aber Abhilfe geschaffen werden. Sehr gute Maßnahmen sind Schwimmen, Kneippkuren, Aqua-Gymnastik, Wassergüsse und Bäder. Heute ist aber auch guter Tag, um die Seele baumeln zu lassen. Wer arbeiten muss, der sollte sich am Abend Ruhe gönnen und bei einer Meditation innerlich runterfahren.

Tipp des Tages:

Ein Bad bringt verlorene Kraft wieder zurück.