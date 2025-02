Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 25. Februar 2025

Kranke Venen? Beine hochlegen

Venen und Krampfadern sind dem Zeichen Wassermann zugeordnet. An Wassermann-Tagen sollte man diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit schenken. Legen Sie so oft es geht die Beine hoch. Außerdem sorgen Wechselbäder für eine Kräftigung der Venen. Warme Bäder sind nicht geeignet, falls Sie zu Krampfadern neigen. Außerdem sollte zu langes Stehen vermieden werden. Die Zeichen mit Skorpion-, Stier-, Löwe- und Wassermann-Energie sind besonders gefährdet. Am Abend tun Wechselduschen Ihren Beinen besonders gut. Legen Sie ruhig die Beine hoch und genießen Sie.

Tipp des Tages:

Wechselduschen stärken die Venen.