Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 4. März 2025

Stärken Sie Ihr Hals-Chakra

Fällt es Ihnen schwer, Ihre Gedanken und Gefühle in Worte zu fassen? Verletzen Sie oft andere, weil Sie falsche Worte wählen? Leiden Sie regelmäßig an Hals- oder Nackenschmerzen? Dann ist die Stier-Zeit ideal, um Ihr Hals-Chakra zu stärken. Die Öle Pfefferminz, Kampfer und Ingwer regen das 5. Chakra an. Unter anderem auch die Edelsteine Aquamarin, Topas, Türkis oder der Lapislazuli. Diese sollten als Handschmeichler benutzt bzw. an einer Halskette getragen werden. Oder Sie legen einen kleinen Stein auf die Halsgrube. So kann die Energie des jeweiligen Heilsteines am besten aufgenommen werden.

Tipp des Tages:

Nutzen Sie die Kraft der Heilsteine.