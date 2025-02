Ihr tägliches Mond-Mantra für die Woche vom 3. bis 9. März 2025

Die erste Märzwoche ist gekommen. Wir beginnen am Montag mit einem Mond-Pluto-Quadrat, das unser Kontrollbedürfnis verstärkt. Das muss allerdings nichts Schlechtes sein, denn so starten wir sortiert und aufgeräumt in die Woche. Am Dienstag geht es mit zwei Mond-Sextilen zur Sonne und zu Mars weiter. Diese Verbindungen sorgen für eine allgemein positive und harmonische Stimmung.

Am Mittwoch fördern Mond-Verbindungen zu Neptun, Merkur und Pluto unsere Intuition. Jetzt ist es an der Zeit, auf unser Bauchgefühl zu vertrauen! Der Donnerstag startet mit Glücksgefühlen dank des Mond-Venus-Sextils und einer Mond-Jupiter-Konjunktion, doch leider kann abends ein Mond-Sonne-Quadrat zu Spannungen führen.

Am Freitag sollten wir uns alle ausruhen. Das Mond-Neptun-Quadrat macht müde und lädt zu einem kuscheligen Abend ein! Am Wochenende müssen wir ein wenig aufpassen. Es kann zu Konflikten und Missverständnissen kommen, wenn wir unsere Worte nicht mit Bedacht wählen. Wenn wir dies allerdings beachten, stehen uns schöne Tage bevor!

Lesen Sie außerdem: Das Monatshoroskop für alle 12 Sternzeichen im März 2025