Das Gesundheitshoroskop für Montag, 3. März 2025

Pluto macht schlechte Laune

Der Mond verbindet sich mit Pluto im Quadrat. Die Stimmung ist nicht die beste. Man fühlt sich antriebslos und alles geht langsamer voran. Das betrifft vor allem die Zeichen mit Widder-, Waage-, Steinbock und Krebs-Energie. Mit diesem Mond erhöht sich auch die Anfälligkeit für Kopfschmerzen und Migräne. Heilkräuter wie Augentrost und Spitzwegerich, die an Widder-Tagen gesammelt oder verabreicht werden, entfalten ihre Wirkung besonders gut. An Widder-Tagen sind die Zahnarztpraxen meist überfüllt, da an diesen Tagen Sünden in der Zahnpflege gebüßt werden.

Tipp des Tages:

Ab zum Zahnarzt. Prophylaxe schadet nicht.