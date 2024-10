Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 24. Oktober 2024

Der Kreislauf macht zu schaffen

Heute ist Löwe-Mond. Alles, was man an Löwe-Tagen für Herz und Kreislauf tut, wirkt sich besonders günstig aus. Sie sollten sich nicht zu stark anstrengen. Beim Joggen oder bei anderen Sportarten sollten Sie nicht bis an Ihre „Schmerzgrenze“ gehen. Zu Kreislaufproblemen kann es dabei hauptsächlich bei den Zeichen mit viel Löwe-, Skorpion-, Stier- oder Wassermann-Energie kommen. Was Ihnen heute guttut: Trinken Sie vor dem Zubettgehen eine Tasse Melissen- oder Kräutertee Ihrer Wahl und gönnen Sie sich ein beruhigendes Bad mit Lavendelöl, kuscheln Sie sich in eine warme Decke und lesen Sie ein Buch.

Tipp des Tages:

Am Abend Musik hören oder ein Buch lesen.