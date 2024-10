Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 27. Oktober 2024

Achten Sie auf Ihre Ernährung

Stellen Sie heute bei Jungfrau-Mond einen Ernährungsplan auf. Achten Sie darauf, dass Sie diesen auch konsequent einhalten. All jene, die in ihrem Horoskop viel Jungfrau-, Zwillinge-, Fische- oder Schütze-Energie haben, vertragen jetzt viele Speisen nicht so gut. Meiden Sie Mehlspeisen, Hülsenfrüchte und zu fette Speisen. Eine orthopädische Behandlung ist bei Jungfrau-Mond von Vorteil. Das Zusammenstellen von Heilkräutern macht Spaß und die Wirksamkeit dieser Kräuter ist an Jungfrau-Tagen sehr hoch. Kamillentee eignet sich zum Beispiel gut, um die Verdauungs­organe zu beruhigen.

Tipp des Tages:

Heute auf Kohlenhydrate verzichten.