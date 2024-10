Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 23. Oktober 2024

Der Magen ist überfordert

Der Krebs-Mond gefährdet Menschen mit viel Krebs-, Widder-, Steinbock- und Waage-Energie, dass diese Magen und die Galle überfordern. Gewöhnen Sie sich an, in der Regel mit Olivenöl zu braten und auch Salate nur noch mit dem schmackhaften Öl aus Südeuropa anzumachen, da sich dieses auf Magen und Darm sehr positiv auswirkt. Frauen mit Krebs- und Skorpion-Energie, welche derzeit stillen, könnten eher an einer Milchdrüsenentzündung erkranken. Beugen Sie rechtzeitig vor. Die Kräuter Johanniskraut, Schafgarbe, Fenchel, Kümmel und Zinnkraut entfalten an diesen Tagen ihre volle Wirkung.

Tipp des Tages:

Kochen Sie mit Olivenöl.