Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 4. Juli 2025

Körperlich und geistig träge

Kraftlosigkeit und Antriebsschwäche machen den Zeichen mit Waage-, Krebs-, Widder und Steinbock-Energie zu schaffen. Der Mond ist schuld an dieser körperlichen und geistigen Trägheit. Beugen Sie vor und nehmen Sie anregende Bäder (z. B. Rosmarin), die bringen Sie wieder in Schwung. Die Durchblutung der Haut und den Muskelaufbau fördern Sie jetzt mit kräftigenden Massagen. Mond und Pluto bilden ein Quadrat und drücken bei den Zeichen mit Waage-, Krebs-, Steinbock- und Widder-Energie jetzt aufs Gemüt. Lassen Sie sich aber bloß nicht die Laune verderben. Gehen Sie dagegen an.

Tipp des Tages:

Rosmarin verleiht neuen Schwung.