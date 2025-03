Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 6. März 2025

Rheuma macht zu schaffen

Wer viel am Computer arbeitet und viel tippen muss, der sollte zwischendurch seine Handgelenke mit Gymnastik verwöhnen, z. B. zwei kleine Bälle in der Handfläche hin- und herrollen. Erkrankungen an Handgelenken (Sehnenscheidenentzündung) trifft bei Zwillinge-Mond besonders die Zeichen mit Schütze-, Jungfrau-, Zwillinge- und Fische-Energie. Rheumatiker leiden jetzt verstärkt unter diesen Beschwerden. Unruhige Zeiten hat Uranus für die Zeichen mit Widder-, Krebs- und Steinbock-Energie. Viele leiden unter Schlaflosigkeit und unter nervös bedingten Beschwerden wie z. B. Verspannungen.

Tipp des Tages:

Genießen Sie am Abend ein Bad mit Rosenöl.