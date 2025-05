Ihr Mantra des Tages für die neue Woche vom 19. bis 25 Mai 2025

Eine gute Woche liegt vor uns und es ist alles dabei, was fröhlich stimmt. Aber auch Nachdenklichkeit, Strenge und (zu viel) Ehrgeiz stehen auf der Sternenagenda.

Fangen wir mit dem Dienstag an, an dem die Sonne in die Zwillinge wandert und sich dort im Sextil mit Saturn trifft. Eine Sonne, die uns zärtlich wachkitzelt. Sorgen und Ängste nehmen wir ernst, aber wir versinken nicht darin, dafür haben wir einfach zu gute Laune und ganz klare Vorstellungen, wie es in den nächsten Tagen und Wochen weitergehen soll. Wir planen voraus und das gibt uns Sicherheit.

Der Donnerstag wird noch besser. Da steht Liebesplanet Venus im Trigon zu Mars – und es treffen starke Kräfte aufeinander. Magnetisch werden wir zu einer Person hingezogen, die unser Herz berührt hat. Das kann der eigene Partner sein oder jemand, der neu in unser Leben tritt. Aber das ist noch nicht alles. Denn die Sonne trifft sich auch noch mit Neptun und da haben wir Antennen für Zauber und Magie. Wir hören das Flüstern vom baldigen Neumond (27.05.), blicken nachts in den Sternenhimmel und finden dort Antworten auf das, was uns im Innersten bewegt. Wir sind dabei dem Mond und den Sternen so nahe wie selten.

Und auch das Wochenende hat einiges zu bieten. Sonne und Pluto verbinden sich, was ein wunderbarer Zeitpunkt ist, um Körper, Geist und Seele zu heilen. Eine Kur oder Reha-Maßnahmen zeigen Wirkung. Wir spüren, dass unser Körper ganzheitlich gesund werden will und helfen ihm dabei. Dabei kann Saturn im Widder von Vorteil sein, weil er uns geduldig und ausdauernd macht. Und mit Merkur und Uranus kommt die Geselligkeit nicht zu kurz. Ein Freund*innentreff wird zur endlosen Klatsch- und Tratschrunde mit viel Spaß und Gekicher.