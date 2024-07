Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 17. Juli 2024

Der Ischias zwickt

An Tagen mit Schütze-Mond machen sich Leiden am Ischiasnerv, Venen und Oberschenkeln bemerkbar. Also jetzt nicht übertreiben und untrainiert Sportarten ausprobieren. Massagen lockern besonders gut verkrampfte Muskeln. Muskelkater lässt sich mit einem Schwedenkräuter-Umschlag schnell beseitigen. Gefährdet sind besonders die mit viel Schütze-, Zwillinge-, Jungfrau- und Fische-Energie im Sternzeichen. Nutzen Sie auch die Power von dieser Mond-Energie. Geben Sie Ihrem Drang nach Bewegung nach. Planen Sie Spaziergänge, Kurzausflüge ins Grüne und Bergwanderungen.

Tipp des Tages:

Beim Sport nicht übertreiben.

