Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 21. Mai 2025

Die Lymphe in Fluss bringen

Der Mond steht in den Fischen und das erhöht die Anfälligkeit für Fußerkrankungen und -verletzungen. Gegen die Morgenmüdigkeit hilft an Fische-Tagen das ätherische Öl der Zitrone. Stellen Sie zu Hause oder im Büro eine Duftlampe auf. Geben Sie etwas Wasser hinein und ein paar Tropfen Zitronenöl. Zudem ist heute eine Lymphdrainage empfehlenswert. Der Lymphfluss wird auf angenehme Weise angeregt. Schwellungen, z. B. im Gesicht oder in den Füßen können gelindert werden. Eine Wohltat ist das vor allem für die Zeichen mit Fische-, Jungfrau-, Zwillinge- und Schütze-Energie.

Tipp des Tages:

Zum Frühstück ein Glas Zitronenwasser.