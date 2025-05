Das Gesundheitshoroskop für Dienstag, 20. Mai 2025

Beine hoch – gut für die Venen

Wagen Sie an diesem Tag keine zu hohen Sprünge. Der Wassermann-Mond gefährdet die Knöchel, das Sprunggelenk und das Schienbein. Eine Verletzung holen sich jetzt leicht all jene, die im Horoskop viel Löwe-, Stier-, Wassermann- und Skorpion-Energie haben. Um die Venen zu entlasten, sollten Sie am Abend die Beine hochlegen. Wenn Ihre Beine den ganzen Tag gefordert waren, ist das eine wahre Wohltat – und es beugt Venenbeschwerden vor. Operationen im Bereich der Unterschenkel und Venen sollten bei Wassermann-Mond nur in dringenden Fällen erfolgen.

Tipp des Tages:

Beim Sport nicht übertreiben.