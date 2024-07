Das Gesundheitshoroskop für Mittwoch, 31. Juli 2024

Niemand kann Sie heute ärgern

Der fröhliche Zwillinge-Mond und Venus verbinden sich im herrlichen Sextil. Das bringt Heiterkeit und Freude in den Tag. Vieles erscheint in einem anderen Licht. Man ist nicht so schnell aus der Fassung zu bringen und hat kleine Zipperlein und Beschwerden schnell wieder im Griff. Auch wenn vor allem die Zeichen mit Zwillinge-, Fische-, Schütze- und Jungfrau-Energie gefährdet sind, sich etwas zu verausgaben. Sie sollten auf alle Fälle langsamer machen und sich von nichts und niemandem stressen lassen. Suchen Sie sich Ihre eigene Ruheinsel, meditieren Sie, lassen Sie den Stress von sich abfallen.

Tipp des Tages:

Schaffen Sie sich Ihre eigene Ruheinsel.

