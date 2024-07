Das Gesundheitshoroskop für Donnerstag, 1. August 2024

Die Galle macht zu schaffen

Hatten Sie in letzter Zeit nur Stress und Ärger? Alles wuchs Ihnen über den Kopf. An Krebs-Tagen erhält man dann die Quittung. Nervöse Magenkrämpfe machen sich bemerkbar. Besonders gefährdet sind die Zeichen mit Krebs-, Widder-, Waage- und Steinbock-Energie. Wer bei der kleinsten Sünde bereits unter Gallenschmerzen leidet, der sollte an Krebs-Tagen auf leichte Kost achten. Sodbrennen ist bei Krebs-Mond überhaupt keine Seltenheit. Tipp bei Sodbrennen: Vermeiden Sie fette Speisen, vor allem in Fett Ausgeba­ckenes. Hastiges Essen und Stress lösen ebenfalls dieses lästige Leiden aus.

Tipp des Tages:

Bitterstoffe tun der Galle gut.

