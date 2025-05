Das Gesundheitshoroskop für Montag, 19. Mai 2025

Wadenkrampf – Magnesium hilft

Der Wassermann-Mond macht vor allem den Zeichen mit Wassermann-, Stier-, Löwe- und Skorpion-Energie zu schaffen. Diese neigen in dieser Zeit besonders zu Beschwerden an Waden und Venen. Wadenkrämpfe treten meistens in der Nacht auf, sind äußerst schmerzhaft und ein Zeichen von Magnesiummangel. Beugen Sie deshalb vor und trinken Sie täglich mindestens drei Liter Mineralwasser. Es kann sicher nicht schaden, wenn Sie heute hin und wieder die Beine hochlagern. Das erleichtert den Venen die Arbeit. Die Kräuter Mistel und Zinnkraut entfalten ihre Wirkung jetzt am besten.

Tipp des Tages:

Eine Beinwellsalbe kräftigt die Venen.