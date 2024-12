Das Gesundheitshoroskop für Montag, 2. Dezember 2024

Massagen sind sehr effektiv

Beginnen Sie den Tag mit einem Massagetermin. Das weckt die Lebensgeis­ter, und Sie schöpfen dadurch Kraft für die ganze Woche. Wer auf Lebensmittel mit viel Eiweiß allergisch ist, der sollte während der Zeit mit Schütze-Mond vorsichtig sein. Der Körper reagiert an diesen Tagen stärker auf Eiweiß. Besonders bekömmlich sind während dieser Phase Auberginen, Hülsenfrüchte und Zucchini. Rezepte finden Sie in Kochbüchern oder im Internet. Wenn Sie in Ihrem Horoskop über sehr viel Schütze-, Zwillin­ge-, Jungfrau- und Fische-Energie verfügen, dann sollten Sie vorbeugend etwas für den Rücken tun.

Tipp des Tages:

Ein Rezept mit Hülsenfrüchten ausprobieren.