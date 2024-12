Das Gesundheitshoroskop für Sonntag, 8. Dezember 2024

Entstressen Sie jetzt Ihr Leben

Der Mond in den Fischen ist für die Zeichen mit Zwillinge-, Schütze-, Jungfrau- und Fische-Energie eine Aufforderung, sich mehr Ruhepausen zu gönnen. Sie sind in letzter Zeit besonders gestresst und können kaum abschalten. Vorsicht ist geboten, denn schnell sind Sie jetzt am Ende Ihrer Kräfte. Treten Sie rechtzeitig auf die Bremse. Mit dieser Mond-Energie haben auch Wasseranwendungen eine besondere Wirkung. Machen Sie Wechselduschen, gehen Sie ins Hallenbad schwimmen oder machen Sie ein wohltuendes Fußbad. Aber auch Saunen oder Dampfbäder liebt der Fische-Mond.

Tipp des Tages:

Ein Saunatag ist sehr entspannend.