Das Gesundheitshoroskop für Montag, 29. Juli 2024

Ein Obsttag macht fit und aktiv

Es findet ein Mond im gemächlichen Zeichen Stier statt, das heißt, man neigt verstärkt dazu, zu viel und zu üppig zu essen. Der Stoffwechsel arbeitet in dieser Zeit etwas langsamer. Ungesunde Fette haben leichtes Spiel, sich an den Hüften als unschöne Pols­ter anzusetzen. Wollen Sie das wirklich? Kämpfen Sie dagegen an und legen Sie jetzt erst recht einen Obsttag ein, trotzen Sie den Sternen! Machen Sie Sport, bewegen Sie sich, und sei es nur ein längerer, zügiger Spaziergang. Dazu aufraffen müssen sich dann die Zeichen mit Stier-, Wassermann-, Skorpion- und Löwe-Energie.

Tipp des Tages:

Abends weniger üppig essen.

