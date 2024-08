Das Gesundheitshoroskop für Montag, 5. August 2024

Der Kreislauf macht schlapp

Heute findet ein Mond im Löwen statt. Alles, was man an Löwe-Tagen für Herz und Kreislauf tut, wirkt sich besonders güns­tig aus. Sie sollten sich nicht zu stark anstrengen. Beim Joggen und Fahrradfahren sollten Sie nicht bis an Ihre „Schmerzgrenze“ gehen. Zu Kreislaufproblemen kann es dabei hauptsächlich bei den Zeichen mit viel Löwe-, Skorpion-, Stier- oder Wassermann-Energie kommen. Aber mit der sonnigen Löwe-Mond-Energie dürfen Sie sich auch auf einen heiteren und beschwingten Tag freuen. Ihrer Seele tut heute auch ein Treffen mit Ihren besten Freunden besonders gut.

Tipp des Tages:

Wechselduschen tun dem Kreislauf gut.

