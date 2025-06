Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 28. Juni 2025

Der Kreislauf macht Probleme

An Löwe-Tagen sollte man körperliche Anstrengung vermeiden. Herz- und Kreislaufbeschwerden könnten vor allem Zeichen mit Skorpion-, Wassermann-, Stier- und Löwe-Energie zu schaffen machen. Der Löwe-Mond kann zu Konzentrationsstörungen beitragen. Und man könnte wegen Kleinigkeiten bereits an die Decke gehen. Das ist aber nicht gut für den Blutdruck. Dieser kann bei Löwe-Mond enorm steigen. Beugen Sie vor und lassen Sie sich nicht so leicht aus der Ruhe bringen. Trinken Sie über den Tag verteilt zwei Tassen beruhigenden Melissentee. Sorgen Sie auch für ausreichend Ruhepausen.

Tipp des Tages:

Bewegung bringt den Kreislauf in Schwung.