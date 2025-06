Das Gesundheitshoroskop vom 23. bis 29. Juni 2025: Fitness unter dem Krebs-Neumond

Am Mittwoch ist Neumond und der schwächt die Energien ein wenig, anschließend treibt uns auch der zunehmende Mond nicht gerade zu Höchstleistungen an. Diese Mondphase ist am besten zum Relaxen und Entspannen geeignet. Sportarten wie Yoga, Pilates, autogenes Training und Schwimmen zeigen jetzt ihre Wirkung am bes­ten.

Übertriebener Fitnesswahn und Leistungssport dagegen können krank machen und bewirken eher, dass man früher altert. Auch beim Sport gilt: Alles in Maßen. Nur dann hat Sport den positiven Effekt, dass man länger fit, gesund und jugendlich bleibt. Man braucht also kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn man einmal bloß faul rumhängt.

Den Zeichen Widder, Wassermann, Schütze und Zwillinge fällt das Faulenzen schwer. Sie lieben vor allem den Wettkampf und dabei verausgaben sie sich oft. Die Sternzeichen Stier und Krebs leiden oft unter Antriebsschwäche, was eher schadet, denn zu wenig Bewegung ist natürlich auch nicht gesund. Löwen, Steinböcke und Skorpione wissen genau, wie weit sie ihren Körper belasten dürfen und wann es Zeit ist, dem Körper Ruhe zu gönnen.

