Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 6. Juli 2024

Achten Sie auf Ihre Ernährung

Der Mond befindet sich heute im Zeichen Krebs. Alles, was Magen, Leber und Galle belasten könnte, sollte an Krebs-Tagen vermieden werden. Verzichten Sie auf schwere Speisen, meiden Sie Alkohol und teilen Sie Ihr Essen in mehrere kleine Portionen ein. Die Leber leistet an Krebs-Tagen Schwerstarbeit und kann sich nach Ernährungssünden nicht so schnell regenerieren. Essen Sie keine Innereien, diese sind oft sehr hoch mit Schadstoffen belastet. Da heute auch ein Neumond im Krebs stattfindet, sollten Sie Ärger und Stress aus dem Weg gehen. Machen Sie eine Meditation und Atemübungen.

Tipp des Tages:

Lassen Sie das Abendessen ausfallen.

