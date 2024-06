Neumond im Juli 2024: Der Krebs-Neumond aktiviert unsere Selbstheilungskräfte!

Der nächste Neumond ereignet sich am 6. Juli 2024 um 00:59 Uhr im Sternzeichen Krebs. Nach dem letzten Vollmond im Steinbock, der uns zu beruflichen Höchstleitungen angetrieben hat, kann sich unser Fokus mit dem Krebs-Neumond nun wieder mehr nach innen richten und die gefühlvolle Seite in uns wird betont. Ein Neumond, der immer einen neuen Mondzyklus einleitet, steht auch in unserem Leben symbolisch für einen Neuanfang. Die Krebs-Energien eignen sich besonders gut, um auf der persönlichen Ebene zu wachsen und die eigenen Gedanken neu auszurichten.

Dieser Moment der Ruhe und Innenschau kann Sie auf die kommenden astrologischen Ereignisse des Sommers vorbereiten, die versprechen, alles andere als langweilig zu werden. Bereits am 8. Juli ereignet sich ein Merkur-Jupiter-Sextil, das uns beflügelt und in kommunikativen Angelegenheiten vorantreibt. Wenn Liebesplanet Venus dann am 11. Juli in den Löwen wechselt, wartet jede Menge Leidenschaft auf uns.

Wie gut also, dass wir mit dem Krebs-Neumond zuvor noch mal Kraft tanken können und uns auf den aufregenden Sommer vorbereiten können. Wie sich der Neumond im Detail auf die Sternzeichen auswirkt und worauf Sie während des Krebs-Neumonds achten müssen, lesen Sie hier.

