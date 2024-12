Das Gesundheitshoroskop für Freitag, 3. Januar 2025

Gute Laune mit Venus und Mond

Auch heute ist der Mond noch im Wassermann aktiv. Diese Mond-Energie bringt mit Venus auch gute Laune in den Tag. Man sieht alles von der heiteren und unbeschwerten Seite und das ist wunderbar, denn man ist von kleinen Beschwerden leichter abgelenkt und diese haben so keine Chance sich zu manifestieren. Lediglich die Zeichen mit Löwe-, Stier-, Skorpion- und Wassermann-Energie sollten auf Ihre Sprunggelenke und Venen aufpassen. Gönnen Sie am Abend Ihren Beinen eine Auszeit, einfach mal Beine hochlegen.

Tipp des Tages:

Ein Treffen mit Freunden ist Seelenbalsam.