Das Gesundheitshoroskop für Samstag, 4. Januar 2025

Probleme mit den Füßen

Der Mond steht in den Fischen. Die Zeit ist günstig, um mit einer Wassertherapie, mit Armgüssen, Bädern und nassen Wickeln bestimmte Beschwerden zu lindern. Gefahr droht dagegen aus einer anderen Richtung: Dieser Mond macht auch leichtsinnig, da man unkonzentriert und verträumt durch die Gegend läuft. Unfälle sind deshalb keine Seltenheit. Alkohol und Nikotin sollte man heute am besten ganz meiden. Trinken Sie aber in dieser Phase dafür viel Wasser oder Kräutertee. Zu Problemen mit den Füßen neigen derzeit die Zeichen mit Fische-, Schütze-, Zwillinge- und Jungfrau-Energie.

Tipp des Tages:

Treten Sie mit dem Rauchen kürzer.